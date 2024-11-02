В Прикамье оштрафовали РЖД за нарушение прав работников локомотивного депо

Пермская транспортная прокуратура защитила трудовые права работников эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-9 Березники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сотрудники локомотивного депо записали коллективное обращение в котором пожаловались на задержку выплаты зарплаты. Прокурорская проверка установила, что были нарушены права 16 работников. Им выплатили зарплату с нарушением срока.

Транспортным прокурором в адрес начальника Свердловской дирекции тяги внесено представление. РЖД оштрафовали за нарушение трудового законодательства на 30 тыс. руб. Устранение выявленных нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.