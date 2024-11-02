Обиделись на фанатов: группа "Алиса" перенесла свои концерты на апрель

Группа "Алиса" перенесла свои концерты на апрель 2025 года. Они должны были пройти в ноябре в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители группы.

Читайте также: В TeleClub Екатеринбурга отменили концерт блогеров Hype House

Причиной переносов стала низкая продажа билетов.

"Смеем предположить, что мероприятия типа "хиты, лучшее, любимое…" и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что - одна сплошная "Гойда". В прямом и переносном… Не хотите - не надо", - написали артисты.

"Алиса" должна была представить свой новый альбом "Гойда".

"Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе", - сказали музыканты.