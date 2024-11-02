На Урале силовики разбираются с бандой подростков, которую возглавляет 13-летняя девочка

02 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале силовики разбираются с бандой подростков, которую возглавляет 13-летняя девочка

На Среднем Урале полиция и Следственный комитет разбираются с группой подростков, которая терроризирует своих сверстников. Возглавляет банду 13-летняя девочка.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет об одном из поселков Артемовского городского округа. По предварительным данным, группа подростков, живущих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие к другим ребятам, которые не поддерживают с ними дружеских отношений.

Также силовики проверяют информацию, что подростки бродяжничают, выпивают и не посещают школу. В ведомстве намерены опросить возможных очевидцев и выяснить степень тяжести причиненного вреда. Кроме этого, будет изучаться характеризующий материал в отношении участников конфликта.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, 13-летняя девочка-подросток, о которой идет речь – из неблагополучной семьи.

"Ее мать в настоящее время отбывает наказание в женской колонии за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Отец также имеет судимость и сам просит сотрудников полиции изолировать от общества неподдающуюся, по его словам, воспитанию несовершеннолетнюю, так как сам он с ней, опять же по его словам, справиться не в состоянии. Хотя его уже представители МВД привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание ребенка". Чересчур активная девушка состоит на учете за употребление алкоголя и иные противоправные поступки", - отметил полковник Горелых.

По его данным, всего эта семья имеет пятеро детей: трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа.

"13-летняя "гроза района" пока не является субъектом по уголовному праву, чтобы можно было ее наказать. В отношении нее в настоящее время в территориальном ОВД находятся в производстве материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности ее также юных сообщников представителями МВД тоже установлены. Руководство местного отдела полиции совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района и судом решают вопрос о направлении трудного подростка в специализированное учреждение", - добавил Валерий Горелых.

Он заверил, что эта ситуация находится на контроле у руководства территориального ОВД.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские полицейские, психологи и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков не увидели влияния нашумевшего сериала "Слово пацана" на агрессию подростков.

Теги: подростки, банда, полиция, СК, Артемовский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети