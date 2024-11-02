На Урале силовики разбираются с бандой подростков, которую возглавляет 13-летняя девочка

На Среднем Урале полиция и Следственный комитет разбираются с группой подростков, которая терроризирует своих сверстников. Возглавляет банду 13-летняя девочка.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет об одном из поселков Артемовского городского округа. По предварительным данным, группа подростков, живущих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие к другим ребятам, которые не поддерживают с ними дружеских отношений.

Также силовики проверяют информацию, что подростки бродяжничают, выпивают и не посещают школу. В ведомстве намерены опросить возможных очевидцев и выяснить степень тяжести причиненного вреда. Кроме этого, будет изучаться характеризующий материал в отношении участников конфликта.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, 13-летняя девочка-подросток, о которой идет речь – из неблагополучной семьи.

"Ее мать в настоящее время отбывает наказание в женской колонии за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Отец также имеет судимость и сам просит сотрудников полиции изолировать от общества неподдающуюся, по его словам, воспитанию несовершеннолетнюю, так как сам он с ней, опять же по его словам, справиться не в состоянии. Хотя его уже представители МВД привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее воспитание ребенка". Чересчур активная девушка состоит на учете за употребление алкоголя и иные противоправные поступки", - отметил полковник Горелых.

По его данным, всего эта семья имеет пятеро детей: трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа.

"13-летняя "гроза района" пока не является субъектом по уголовному праву, чтобы можно было ее наказать. В отношении нее в настоящее время в территориальном ОВД находятся в производстве материалы за причастность к побоям и угрозе жизни. Личности ее также юных сообщников представителями МВД тоже установлены. Руководство местного отдела полиции совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района и судом решают вопрос о направлении трудного подростка в специализированное учреждение", - добавил Валерий Горелых.

Он заверил, что эта ситуация находится на контроле у руководства территориального ОВД.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские полицейские, психологи и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков не увидели влияния нашумевшего сериала "Слово пацана" на агрессию подростков.