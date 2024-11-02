Генпрокуратуру просят проверить альбом "Касты" на разжигание ненависти

Общественное движение "Ветераны России" просит генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку последнего альбома группы "Каста" на разжигание ненависти.

Как говорится в заявлении, одной из наиболее спорных композиций стала песня "Эмигрант-эмигранту", в которой, по мнению движения, артисты фактически признаются в поддержке ВСУ и призывают к этому слушателей.

Движение просит оценить, не было ли произведено финансирование ВСУ участниками группы. Также предлагается проверить их возможную связь с иностранными структурами.

В сентябре движение "Ветераны России" обратилось в Минюст, СК и прокуратуру с просьбой проверить участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами. Председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов заявил, что "Касту" нужно лишить всех прав на "культурное и финансовое присутствие в России".

Рэперы после начала СВО уехали в зарубежные страны. Музыканты публично критиковали российские власти. Ранее в соцсетях группы был опубликован пост с критикой и оскорблениями в адрес россиян.