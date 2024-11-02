Более 60 боеприпасов выпустили по Белгородской области за последние сутки

Более 60 боеприпасов выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ) по Белгородской области за последние сутки. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в поселке Октябрьском ранены два мирных жителя.

Атаки пришлись на территорию Белгорода и шести районов области. Наибольшее количество - по населенным пунктам Краснояружского района.

"В Белгородском районе по поселкам Майскому, Октябрьскому, селам Бочковка, Красная Нива, Красное, Стрелецкое и Ясные Зори выпущены 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 9 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО", - написал Гладков.

По его словам, раненым оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

"Повреждены 4 частных дома, надворная постройка, микроавтобус, "Газель", легковой автомобиль и линия газо- и электроснабжения", - написал Гладков.

По городу Шебекино и четырем населенным пунктам округа выпустили 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершили атаки с помощью 10 беспилотников. 3 из них сбили. В результате атак повреждены частный дом, автобус, здание цеха, а также оборудование и складское помещение на двух предприятиях.