Лавров: Чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины

Чем дольше киевский режим при поддержке Запада срывает договоренности, тем меньше у Украины остается территорий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, если бы киевский режим в феврале 2014 года выполнил по-честному то, о чем договорились, то Крым был бы в составе Украины.

"Февраль 2015 - Минские договоренности. Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс", - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ указал, что третий шанс у Киева был в Стамбуле в 2022 году. "Нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года", - цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что разрешение российско-украинского конфликта "вничью" не отвечает интересам обеих сторон. Так глава МИД России прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность "ничьей".

Также Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. Глава МИД России добавил, что в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", следить за ними нет смысла.