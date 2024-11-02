Номера в отелях российских горнолыжок на новый год уже почти все забронированы

Россияне раньше обычного бронируют отели на горнолыжных курортах на новогодние праздники. Об этом РБК рассказали опрошенные туристические онлайн-сервисы. Быстрее всего туристы разбирают жилье на горных курортах Архыза, Шерегеша и Домбая — загрузка на каникулы там уже 80%.

Свободные места еще есть на курортах Сочи: на "Красной поляне", "Розе хутор" и "Газпроме". Там предварительная загрузка составляет 60%.

Цена на отели и апартаменты возле горнолыжных курортов в разных регионах выросла на 10 - 20%.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в этом году россияне вместо коротких выходных в ноябре активнее бронируют новогодний отдых.

По ее словам, жители страны начали думать об этом за три-четыре месяца. Для сравнения: в последние годы путешественники бронировали туры максимум за месяц до даты поездки.

"У туристов выработалось четкое понимание — чем ближе к дате отдыха, тем выше будет цена", — сказала Ломидзе.