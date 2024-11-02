02 Ноября 2024
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Под Макаровским мостом в Екатеринбурге появилась новая воркаут-площадка от РМК

В ближайший вторник, 5 ноября, в Екатеринбурге пройдет торжественное открытие нового спортивного объекта – воркаут-площадки под Макаровским мостом. Это будет уже 24-я открытая площадка для занятий спортом, которую построила в Свердловской области Русская медная компания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, новая зона для занятий спортом на свежем воздухе создана с учетом пожеланий жителей города. Здесь помимо турников, брусьев, шведской стенки и других снарядов для выполнения упражнений с собственным весом есть зона для начинающих скейтеров. Организована невысокая рампа для тех, кто хочет научиться выполнять элементы на самокате, скейте или BMX. Также на площадке размещено несколько скамеек разной формы, где удобно разместиться компанией друзей и отдохнуть после тренировки. Общая площадь – 420 квадратных метров.

Спортивная зона находится на набережной реки Исеть под Макаровским мостом, в районе дома №9 на Олимпийской набережной. В церемонии открытия примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Железнодорожного района Виталий Першин, вице-президент по социальной ответственности и развитию территорий Анна Шабарова, представители образовательных и спортивных учреждений города.

Справка

РМК запустила проект по установке воркаут-площадок в 2017 году. При содействии компании спортивные объекты начали появляться в Свердловской, Челябинской областях и других регионах России. За прошедшие годы по всей стране построено уже более 70 воркаут-площадок разных размеров.

Теги: площадка, воркаут, открытие, мост, РМК


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