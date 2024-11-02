Прокуратура проверит садик в Каменске-Уральском, где из-за воспитателя годовалый ребенок получил перелом

Прокуратура обратила внимание на ситуацию в детском саду №10 в Каменске-Уральском, где воспитателя обвинили в причинении перелома годовалому воспитаннику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в местных СМИ появилась новость о травме воспитанника ясельной группы, который вышел на прогулку вместе с воспитателем. По предварительным данным, педагог потянула ребенка, но тот упал на правую ногу. Это воспитателя не остановило, и она продолжила тянуть мальчика, после чего подняла за руку над землей. Все это в совокупности привело к перелому большеберцовой кости.

Прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Представители ведомства дадут правовую оценку действиям сотрудникам детсада в рамках законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проведение органами полиции доследственной проверки по данному факту находится на контроле прокуратуры.