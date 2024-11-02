Вице-мэр Владивостока приговорен к 7,5 годам колонии

Суд во Владивостоке приговорил вице-мэра города Алексея Ляйфера к семи с половиной годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки и в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Также Ляйферу назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Установлено, что в 2018 году Ляйфер получил от коммерческой организации взятку в 300 тысяч рублей за содействие в заключении договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома.

Кроме того, вице-мэр подстрекал начальника управления муниципальной собственности Владивостока превысить должностные полномочия при продаже земельного участка. Его цена составила чуть более миллиона рублей, в то время как рыночная стоимость участка была 39 миллионов рублей.

О задержании Ляйфера сообщалось в начале 2023 года. Он занимал должность вице-мэра Владивостока с июня 2021 года.

В декабре 2022 года стало известно о задержании экс-вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой. Ей вменялось превышение полномочий. СМИ писали, что задержание связано с земельными вопросами. Соколова работала заместителем теперь уже тоже бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого приговорили к 12 годам колонии за взятки в 38 млн рублей. В январе 2024 года сообщалось, что он подписал контракт с Минобороны России и отправится в зону СВО.