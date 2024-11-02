Учителя физкультуры в Москве обвинили в систематическом изнасиловании ученика

Учителя физкультуры одного из колледжей Москвы обвинили в систематическом изнасиловании ученика с шизофренией. Как сообщает MASH, подросток учится на факультете дизайна в одном из лучших столичных колледжей. Он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". Юноша сам признался маме, что 31-летний преподаватель насилует его последние два месяца у себя дома. Мать написала заявление в полицию. Учителя задержали.

По информации издания, после задержания мужчина во всём сознался, возбуждено уголовное дело. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

Источники сообщают, что педагог — уважаемый в профессиональных кругах физрук, имеет ассортимент титулов, золотой знак отличия ГТО и на него никогда не было никаких жалоб.