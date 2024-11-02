02 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В "Евразе" уволили руководство предприятия в Качканаре, где БелАЗ раздавил двух рабочих

Директора Качканарского ГОК "Евраз" Александра Принева и главу рудоуправления Игоря Цветкова уволили с предприятия из-за смерти рабочих. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, 28 октября на Качканарском горно-обогатительном комбинате под колесами БелАЗа погибли двое рабочих. Большегруз проехался по внедорожнику, оказавшемуся в слепой зоне. Выяснилось, это не первая трагедия на местном производстве, в связи с чем руководство было уволено еще незадолго до последнего происшествия. Об этом в своем обращении заявил президент "Евраза" Алексей Иванов.

Стало известно, что ранее помощника машиниста экскаватора Глушкова нашли под правым барабаном подъемного редуктора, куда о угодил ногами. Как цитирует слова Иванова ЕАН, это был третий смертельный случай на Качканарском ГОК и пятый на "Евразе" только за 2024 год. "Нарушения правил безопасности на комбинате носят системный характер", - отметил президент.

Под увольнение недавно попал и мастер участка. Другие сотрудники отделались более легким наказанием: понижение в должности затронуло машиниста и главу службы охраны труда, а энергетику сделали выговор и лишили премии. Алексей Иванов также заявил, что предприятие ждет новая серия увольнений, если несчастные случаи продолжатся.

Теги: Евраз, качканар, БелАЗ, смерть, увольнение


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