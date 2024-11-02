02 Ноября 2024
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Фото: Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

Суд не стал отправлять под арест доцента УГГУ, обвиненного в дискредитации ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения доценту Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову.

Как сообщили Накануне.RU в суде, Абрамову предъявлено обвинение по статье УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Сегодня, 2 ноября, по ходатайству следствия суд избрал Абрамову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом, отправлять под арест его не стали.

Сергей Абрамов в суде(2024)|Фото: Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

Запрет распространяется на время предварительного расследования и рассмотрения дела. Как уточнили в Ленинском райсуде, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Сергей Абрамов в суде(2024)|Фото: Ленинский районный суд г. Екатеринбурга

Ситуацию прокомментировали в Следственном комитете России по Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в марте 2024 года преподаватель во время занятия в присутствии студентов умышленно допустил высказывания с ложной информацией об использовании Вооруженных Сил РФ. По делу назначена психолого-лингвистическая судебная экспертиза. Проводятся допросы, анализируется характеризующая информация о фигуранте.

О задержании Сергея Абрамова стало известно накануне. Сообщалось, что после жалоб студентов УГГУ силовики нагрянули в вуз с проверкой и провели обыск в его кабинете. Сам доцент все отрицает.

Теги: доцент, суд, дело, дискредитация, СК


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