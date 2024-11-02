02 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский кабмин внес в облдуму главный финансовый документ региона на ближайшие 3 года

Накануне на рассмотрение депутатов региональной Думы внесли проект закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов». Главный финансовый документ объёмный – он включает более 5000 страниц и поместился в пяти больших папках.

Одновременно с проектом закона «О бюджете Астраханской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» были внесены порядка 10 проектов законов Астраханской области, направленных на реализацию налоговой и бюджетной политики Астраханской области. В том числе были внесены проекты законов Астраханской области «О бюджете территориального фонда ОМС Астраханской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» и «Об особенностях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Астраханской области на 2025–2027 годы».

«Это итог серьёзной работы правительства, тем более что мы его формировали в непростых экономических условиях. И, несмотря на это, нам удалось сохранить основную направленность расходной части бюджета на выполнение социальных обязательств для обеспечения благополучия астраханцев. В первую очередь, это заработные платы, пенсии, пособия, обеспечение всех льготных категорий граждан соответствующими выплатами. Отдельно предусмотрена полноценная поддержка семей участников СВО. Губернатор поставил нам задачу, чтобы все важнейшие направления расходов были обеспечены рублём. Это поручение исполнено», – подчеркнул вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

Доходы бюджета на 2025 год составят 69,8 млрд рублей, расходы – 72,1 млрд рублей, дефицит – 2,3 млрд рублей. Ключевые параметры по 2026 году: доходная часть 69,9 млрд рублей, расходная – 69,5 млрд рублей, профицит – 0,4 млрд рублей. Основные статьи бюджета на 2027 год: доходы – 67 млрд рублей, расходы – 69,5 млрд рублей, дефицит – 2,5 млрд рублей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

При этом отмечается, что расходы бюджета Астраханской области на социальную сферу в 2025 году составят 49,7 млрд рублей. В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию, МРОТ увеличат до 22440 рублей и повысят зарплаты работникам бюджетной сферы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Далее правительство Астраханской области совместно с региональной Думой разработает «дорожную карту» по рассмотрению в парламенте проекта закона Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов». В соответствии с законом о бюджетном процессе, крайний срок принятия бюджета во втором чтении – 16 декабря.

Теги: бюджет астраханской области, законопроект, финансовый документ, расходы, доходы


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