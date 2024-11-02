Специальная форма регистрации блогеров начала работать на Госуслугах

Специальная форма для регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков начала работать на портале Государственных услуг.

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Как сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, после добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. Только после этого рекламодатели смогут размещать в них рекламу, а другие каналы смогут репостить их сообщения.

Роскомнадзор будет принимать решение о включении канала в перечень в течение 10 рабочих дней.

Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтверждённой учётной записью.

Новое требование начнет действовать 1 января 2025 года.

Вместе с тем, юрист Павел Парфентьев обращает внимание, что Правительство до сих пор не выпустило порядок предоставления сведений согласно п. 1 новой ч. 1.1 ст. 10.6 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Каков правовой статус появившейся платформы для регистрации в отсутствие постановления, пока не вполне ясно.

"Сроки предоставления информации самим законом не установлены, поэтому мы, опять же, до утверждения порядка ничего не нарушаем. Если окажется, что форма неверна и потом придется что-то исправлять, будет сумятица. Пока у нее нет официального статуса, закрепленного нормативно, к закону она вообще формально не имеет отношения", - полагает эксперт.