Допрошены 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной

По делу о мошенничестве с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной допрошены 16 свидетелей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Отмечается, что похищенное имущество не обнаружено и является "значительным финансовым ресурсом".

Ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. На квартиру знаменитости наложен арест.

По делу задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.