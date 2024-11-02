Замгубернатора Тюменской области проверил исполнение плана по повышению надежности электроснабжения

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов проверил реализацию плана по повышению надежности электроснабжения жителей Тюменского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В декабре 2023 года по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был разработан и утвержден план технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области. В документе — более 50 мероприятий.

Большая часть, на сегодняшний день, по словам Павла Перевалова, уже выполнена. Сегодня заместитель губернатора Тюменской области вместе с генеральным директором "Россети Тюмень" Еленой Баклановой осмотрели объекты, которые были построены и реконструированы.

"Работа проведена грандиозная. Помимо мероприятий регионального плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей", — рассказала Бакланова.

В рамках программы комплексной реконструкции распределительных сетей в Тюменском районе в 2024 году выполнено: установлено 105 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ; электроустановки мощностью 250 кВА заменены на трансформаторы номиналом 400 кВА и 630 кВА; мощность трансформаторных подстанций выросла от 1,5 до 2,5 раз; обновлены 18 линий электропередачи классом напряжения 10 кВ; смонтировано 85 846 м СИП с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям; увеличено сечение провода с 35 мм² до 120 мм²; увеличена пропускная способность воздушных линий.