Российские туристы в Турции заразились неизвестным вирусом

Российские туристы в турецком Белеке заразились неизвестным вирусом. Как сообщает SHOT, за последние дни десятки детей и взрослых обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов. Лекарствами температура не сбивается. Пациентам ставят капельницы. Острая фаза болезни длится около 4–5 дней, потом постепенно отпускает.

По некоторым данным, туристы могли заразиться вирусом коксаки, так как у некоторых детей выявили сыпь на ногах и руках. Еще одно предположение – что это новая разновидность коронавируса.

Точные данные о болезни пока неизвестны, врачи всем туристам ставят диагноз: "острая инфекция, неуточнённая".

Некоторые туристы заболели уже вернувшись домой.

В августе 2023 года россияне жаловались на вспышку ротавируса в том же Белеке.