Мэрия Екатеринбурга одобрила переход на оплату отопления по методу альткотельной

В администрации Екатеринбурга одобрили идею перехода на новую систему оплаты за отопление, более известную как "метод альтернативной котельной". Согласно задуманному, размер оплаты для потребителей увеличится, но и качество воды должно заметно улучшиться, поскольку собранные средства будут идти на модернизацию тепловых сетей.

Накануне городские власти подписали предварительное соглашение с теплоснабжающей компанией и уже обратились в региональное правительство для одобрения инициативы. Как передают слова заммэра ЖКХ Владимира Гейко ЕАН, все слухи о резком скачке тарифа беспочвенны - оплату будут повышать постепенно, практически незаметно для кошелька потребителя. Во время публичных слушаний он также пообещал не допускать изнашивания сетей и вовремя их ремонтировать.

О том, насколько увеличится тариф пока не сообщается. Ранее мы писали, что изменения планируют ввести уже с 1 июля 2025 года. Подробнее о том, чем для екатеринбуржцев может обернуться переход на метод альтернативной котельной, мы писали ранее.