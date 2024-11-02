Мошенники рассылают сообщения от имени главы УМВД по Екатеринбургу

Мошенники стали отправлять сообщения от имени начальника УМВД по Екатеринбургу Максима Метелицы.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, рассылка идет якобы с личного Telegram-канала главы полиции. На самом деле этот аккаунт является фейковым и не принадлежит Метелице.

"Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте. Ни в коем случае не перезванивайте на этот или указанные в сообщении номера, не переходите по ссылкам. Будьте бдительны!", - предупредил уральцев Максим Метелица.

В полиции Екатеринбурга отмечают, что мошенники подделывают странички руководителей в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с их помощью с подчиненными. Итогом может стать потеря денег.

Напомним, ранее подполковник Метелица признавался, что ему никогда не звонили телефонные мошенники. А уральские эксперты советуют не пытаться переиграть аферистов, так как это может иметь не самые хорошие последствия.