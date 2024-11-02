Камеры на свердловских трассах станут фиксировать пересечение сплошной линии

Камеры на трассах в Свердловской области уже в ближайшее время начнут фиксировать пересечение сплошной линии. Об этом рассказал госинспектор безопасности дорожного движения в региона Алексей Спиридонов.

В эфире ОТВ он рассказал, что водители уже обращают внимание на камеры, благодаря чему аварийность на перекрестках значительно снизилась. Он также добавил, что за нарушение правила ПДД предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

По словам Спиридонова, количество ДТП в 2024 году снизилось по сравнению с прошлым годом. А вот число погибших за последние 10 месяцев напротив увеличилось на четыре человека и составило 255 случаев.

Самыми распространенными нарушениями становятся вождение в нетрезвом виде и превышение скорости, что особенно видно в праздничные и выходные дни. Во время последних каждую неделю в Свердловской области фиксируется от 30 до 60 нарушений ПДД. Бороться с недобросовестными водителями приходится разными способами: рейды, фото- и видеофиксация, а также конфискация автомобиля. Только в этом году у пьяных автомобилистов было конфисковано более 200 машин.