Штраф Google в 2 ундециллиона рублей превысил совокупное богатство мира

Сумма штрафов, назначенная российским судом корпорации Google, после просрочек значительно превысила все богатство мира, сообщает издание Washington Post.

Согласно подсчетам компании The Boston Consulting Group, совокупное богатство всего мира составляет $ 477 трлн, говорится в публикации.

По оценкам издания, штраф вскоре может вырасти до гугола — единицы со ста нулями, в честь которой назван сам поисковой системы.

Ранее РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о назначенном штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма. По его словам, Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов, и лучшее, что руководство компании может сделать сейчас - обратить на это внимание и исправить ситуацию.