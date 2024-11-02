В Тюмени на Щербакова забил фонтан горячей воды

В Тюмени на ул. Щербакова, 112 забил фонтан горячей воды. Информация о произошедшем появилась в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Недоброе утро у нас сегодня", - прокомментировал автор видео.

На кадрах видно, как из-под земли бьет струя горячей воды высотой почти с пятиэтажный дом. В комментариях подписчики шутят про новые термальные источники. Пострадавших нет.

В сетевой организации "УСТЭК" сообщили, что из-за порыва теплотрассы, горячая вода отключена до 3 ноября. На месте аварии работают сотрудники организации.