В деле о теракте в "Крокусе" появились новые фигуранты

Еще четыре человека стали фигурантами уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, это уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Двое из них арестованы, еще двое объявлены в розыск.

По версии следствия, обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов.

Подозреваемые отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов. По их словам, они работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, как будут использованы автоматы.

Ранее сообщалось, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" не находились в розыске в Таджикистане. Они обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Их задержали в Дагестане в ходе спецоперации на территории Каспийска.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6000 билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.