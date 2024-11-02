Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России вывести войска с Украины

В случае победы на выборах Дональд Трамп может потребовать от Владимира Путина отвести войска с Украины. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишут "Известия".

"Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января", — заявил он на Киевском форуме по безопасности для молодежи.

По мнению Волкера, кандидат в президенты США от Республиканской партии не захочет нести репутационные издержки из-за военного поражения Украины.

Ранее сообщалось, что за неделю до дня выборов, которые пройдут 5 ноября, за бывшего президента США уже проголосовало более 50 млн американцев.