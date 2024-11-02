"Урал" попробует взять реванш у "Химок" в Кубке России по футболу

Накануне в Москве прошла жеребьевка первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Своего соперника получил и екатеринбургский "Урал".

Команде Евгения Аверьянова предстоит встретиться с представителем РПЛ – подмосковными "Химками". В 2020 году "Урал" потерпел от этой команды болезненное поражение в полуфинале Кубка России и остался без домашнего финала, который в тот год прошел в Екатеринбурге.

Сразу после той игры главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов был немедленно отправлен в отставку. Больше команды в рамках Кубка не встречались, так что теперь "Урал" попробует взять реванш за то самое поражение.

Итоги жеребьевки первого этапа 1/4 финала Пути регионов

Сочи – Динамо (Махачкала)

Шинник (Ярославль) – Акрон (Тольятти)

Урал (Екатеринбург) – Химки

Тюмень – Краснодар.

Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов пройдут с 26 по 28 ноября. Команды, победившие в матчах первого этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, выйдут во второй этап. Там они сыграют с клубами, уступившими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ.