Женщина скончалась в петербургской частной клинике после процедуры липосакции

Женщина скончалась в петербургской частной клинике после процедуры липосакции. У пациентки внезапно остановилось сердце, пишет SHOT.

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Реанимационные действия не помогли ее спасти.

Как стало известно, трагедия произошла в пятницу в клинике на улице Матроса Железняка, которая специализируется в том числе на пластической хирургии. 44-летней Анне сделали полостную операцию по удалению жира на животе. Потом женщине резко стало хуже, и она перестала дышать.

Врачи частной клиники смогли лишь констатировать смерть и вызвать на место полицейских. Сейчас сотрудники СК выясняют все детали и обстоятельства происшествия.