Трамп: Харрис провалит переговоры с Россией и Китаем

Кандидат в президенты Америки Дональд Трамп счел свою конкурентку на предстоящих выборах Камалу Харрис неспособной провести переговоры с Россией или Китаем.

Выступая перед сторонниками в Милуоки (штат Висконсин), Трамп отметил, что нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ, пишет ТАСС.

До президентских выборов в США остается меньше недели — они пройдут 5 ноября. Интрига сохраняется до последнего, впрочем, как и на многих предыдущих американских выборах. До сих пор трудно выявить явного фаворита президентской гонки: оба кандидата — Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической — имеют примерно одинаковое количество "ядерных" сторонников и сейчас борются за совсем небольшую долю голосов "неопределившихся" избирателей.