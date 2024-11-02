24 украинских дрона уничтожили над регионами России за прошедшую ночь

24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над регионами России за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Восемь БПЛА сбиты над территорией Курской области, столько же - над территорией Брянской области, два – над территорией Белгородской области, три – над территорией Орловской области, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Нижегородской области и один – над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.