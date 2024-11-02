02 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Подготовлен проект единых расценок на экзамены для мигрантов

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект о единой стоимости экзаменов для мигрантов.

Из документа следует, что для получения гражданства РФ мигрантам нужно заплатить по 2,95 тыс. руб. за сдачу экзаменов по русскому языку и истории. Стоимость аналогичных экзаменов для получения разрешения на временное проживание - 5,9 тыс. руб.

Чтобы получить разрешение на работу или патент, каждый иностранец будет должен заплатить за сдачу экзаменов по русскому языку и истории по 3,8 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить присутствие на территории страны мигрантов, не желающих работать, учиться, а также представляющих угрозу безопасности России. Он также рассказал, что россияне устали от "безобразного поведения" отдельных представителей приезжих, чему уже пора положить конец. В связи с этим Медведев предложил ввести жесткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России.

Теги: мигранты, иностранцы


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