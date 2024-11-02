Опрос: дефицит кадров вынудил работодателей уступать сотрудникам

В России дефицит кадров вынуждает рынок труда в стране становиться более гибким.

Как следует из обзора "Барометр экономического поведения домашних хозяйств в России" НИУ ВШЭ, доля сотрудников, которые могут подстраивать работу под личные дела (например, семейные обстоятельства или визиты к врачу), во II квартале 2024 года составила 57,4%. Согласно опросу, возможность планировать гибридный график особенно актуальна для женщин (61,6% против 53,4% среди мужчин) и родителей нескольких детей. Для тех же, кто трудится 40 часов в неделю, такая возможность доступна реже всего.

Как показало исследование, на трудовых договорах изменения в режиме работы не сказываются, а нестандартные контракты с прописанной в них спецификой организации рабочего времени – по-прежнему редкость для компаний на отечественном рынке, и, как правило, возможность персонализировать график возникает де-факто.

Больше всего вариативности в плане распределения времени на работу и личные дела позволяют себе занятые на неполный день – т. е. менее 40 часов в неделю. В эту категорию работников чаще остальных входят россияне в возрасте от 18 до 24 лет (66%), персонал старше пенсионного возраста (70%), а также люди с начальным образованием (63%), активнее всего вовлеченные в неполную занятость.

Среди тех, кто работает 40 часов в неделю, про гибкость графика заявили только 48% опрошенных. Также оказалось, что чем больше детей в семьях сотрудников, тем чаще они указывают на наличие договоренности с работодателем о гибких условиях труда, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России теперь чаще принимают на работу несовершеннолетних. За шесть месяцев текущего года компании отправили более 3 млн приглашений на трудоустройство россиянам в возрасте от 14 до 18 лет, что на треть больше, чем в прошлом году.