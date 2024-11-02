Максимальный размер больничного увеличат до 6,8 тыс. в день

В 2026 году в России максимальное пособие по временной нетрудоспособности составит 207,6 тыс. руб. в месяц.

Как заявили в Минтруде, это эквивалентно 6,8 тыс. в день. В настоящее время граждане за один день больничного получают до 4 тыс. В 2025 году предельный размер компенсации будет на уровне 5,7 тыс. Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты. Если россиянин работает до пяти лет, то ему выплачивается по болезни 60% его среднего заработка за два предыдущих года. Если от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита. Учитывается официальный доход на всех местах работы до вычета налога.

Как заявил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок, чтобы получать пособие в максимальном размере, необходимо, чтобы официальный трудовой стаж был не менее восьми лет, а зарплата была вдвое выше средней по стране. По данным Росстата, в 2024 году средний заработок — около 88 тыс. руб.

Эксперт указал, что в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать со многими странами. Вместе с тем до сих пор остается проблема недостаточной социальной защищенности работников в малом бизнесе, среди самозанятых и в неформальном секторе — большинство из них не могут получить такие выплаты.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский указал, что сами сотрудники избегают больничных, особенно когда их стаж работы не очень высок и оформление пособия становится невыгодным. Так что вряд ли повышение лимита повлияет на желание обращаться за пособием.

Кроме того, вместе с распространением удаленного формата работы многие граждане стали трудиться из дома в случае болезни вместо оформления больничного, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Москве и некоторых регионах врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований. Новая система с регистрацией на "Госуслугах" защищает документ от подделок, но не помогает работодателю избежать обмана, так как пациент и врач могут договориться.