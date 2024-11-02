Госдума просит пересмотреть новые нормативы Минстроя по расселению жилья

Депутаты Госдумы Александр Аксёненко и Сергей Миронов предложили пересмотреть подготовленный Министерством строительства России проект закона о нормативах по расселению аварийного жилья.

Парламентарии просят скорректировать его, либо оставить без изменений уже действующие правовые нормы. Инициатива направлена в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. Депутаты считают, что внесение проекта федерального закона в Думу в текущей редакции вызовет широкий общественный резонанс.

Авторы письма заявили, что существенное финансовое бремя перекладывается на собственников. Россияне, чьи дома признаны аварийными, как правило, не располагают необходимыми средствами для самостоятельного финансирования сноса. Покрытие затрат на снос и реконструкцию из суммы компенсации собственникам, видится сомнительным и ущемляющим права собственников, отметили депутаты.

Как заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Аксёненко, в стране признано аварийными 22,8 млн кв. м жилья, в которых проживают 1,26 млн россиян. "В высотных домах, при условии, что стоимость сноса будет делиться на всех собственников, она будет большой, но для собственников квартир в невысоких домах это будут просто неподъемные суммы", — сказал парламентарий.

Также депутаты обратили внимание на часть документа, согласно которой предполагается отказ в компенсации гражданам, получившим право собственности на жилье в результате наследования. Они указали, что это положение противоречит статье 19 Конституции РФ, которая гарантирует равенство всех перед законом. Разделение россиян по признаку способа приобретения жилья выглядит необоснованным.

Аксёненко и Миронов считают, что необходимо пересмотреть редакцию законопроекта и, либо оставить без изменений действующие в настоящее время правовые нормы по переселению из аварийного жилья, либо разработать правовые механизмы, не ущемляющие права россиян, сообщают "Известия".

В конце сентября Минстрой представил новые подходы по расселению аварийного жилья. В законопроекте предусматривается, что собственник сможет получить денежное возмещение за изымаемое жилье, рассчитанное, исходя из рыночной стоимости земельного участка за вычетом затрат на снос или реконструкцию.

До этого власти признали, что расселить весь имеющийся аварийный жилой фонд и тот, который будет признан аварийным даже в ближайшее время, за счет бюджета не получится. Они хотят привлечь частные деньги, но пока инструментов и, главное, желающих ими воспользоваться не очень много. Как вариант предлагается активнее использовать проекты комплексного развития территорий (КРТ): застройщики могут снести аварийное жилье, расселить его владельцев, а на освободившемся месте строить что захочется.