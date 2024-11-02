02 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне: уход иностранных компаний не повлиял на доступность товаров и услуг

Уход западных компаний с рынка России практически не повлиял на доступность товаров и услуг.

Об этом сообщили 66,5% россиян. Опрос провело агентство социальных исследований "Столица". 29,5% респондентов заявили, что всё необходимое по-прежнему доступно, 37% указали на появление российских аналогов, которые успешно заменили иностранные товары.

На исчезновение иностранных товаров чаще обращают внимание россияне в возрасте от 18 до 34 лет, а представители старшей возрастной группы в большинстве своем не заметили ухода иностранных компаний. 30,8% россиян отмечают сокращение ассортимента товаров, еще 29,2% указывают на незначительные изменения.

О резком сокращении ассортимента в магазинах заявляют 12,8% опрошенных, при этом 16,1% отмечают заметное расширение ассортимента. На наиболее заметное сокращение ассортимента в магазинах указали жители крупных мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщают "Известия".

Напомним, Минфин не считает нужным обязывать компании, возвращающиеся в РФ, платить дополнительный налог. Как заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, нет смысла вводить "какой-то дополнительный налог".

Теги: компании, бизнес


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