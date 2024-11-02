02 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Школьным охранникам выдадут оружие и бронежилет

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ "Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций".

Как сообщил глава службы Антон Шалаев, они вступят в силу с 1 января 2025 года. В документе оговариваются важные блоки, касающиеся функционирования частных охранных предприятий на территории школ. Среди них - организация постов охраны на объектах, порядок пропуска учащихся в здание, обязанности сотрудников предприятий, сценарии проведения разных обследований объектов и прочее.

Наиболее серьезные требования ГОСТ предъявляет к самим охранникам, которые в обычных условиях должны иметь при себе наручники и резиновую палку. В настоящее время регулирование не предъявляет никаких требований по этому пункту. Кроме того, сотрудники ЧОП должны иметь документы, которые доказывают, что человек прошел дополнительную физическую подготовку. Также ГОСТ предусмотрел режим усиленной охраны объектов, такие ситуации школы отдельно прописывают в договорах на оказание услуг ЧОПов.

Это могут быть режимы повышенной опасности в субъекте, либо резкая смена криминогенной обстановки в регионе и другие случаи. При усиленной охране сотрудники ЧОПа должны быть в бронежилетах, бронированных касках, со служебным оружием, к которому относят сразу несколько видов гладкоствольного.

Шалаев отметил, что обновленный ГОСТ должен повысить уровень охраны образовательных учреждений и обеспечить безопасность учащихся и педагогов, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что на входах в торговых центрах Москвы может появиться вооруженная охрана. На это понадобятся существенные ресурсы. Так, в столице работают около 500 торговых центров, и в каждом из них — по пять-шесть входов.

Теги: школа, охрана


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