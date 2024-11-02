Стоимость отечественных комплектующих для дронов выше китайских в 5–8 раз

Комплектующие отечественного производства для беспилотных авиационных систем (БАС) в 5–8 раз дороже, чем зарубежные.

Как заявил председатель правления Консорциума робототехники, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, сегодня около 40% комплектующих для БАС локализуются или локализованы и производятся полностью из российского сырья и компонентов. Еще около 40% комплектующих частично локализованы и 20% комплектующих не могут быть локализованы в настоящее время, так как существуют определенные технологические или компонентные сложности.

Эксперт отметил, что не хватает квалифицированных кадров, материалов для производства комплектующих, а также отсутствует четкий гарантированный спрос, отметил он. По этой причине комплектующие отечественного производства для беспилотных авиационных систем в 5–8 раз дороже китайских, сообщают "Ведомости".

Ранее "Почта России" рассказала о стоимости доставки грузов беспилотниками: она обходится в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым рейсом.