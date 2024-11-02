Бизнес заявил о росте неплатежей со стороны контрагентов

В России неплатежи со стороны контрагентов заняли первое место среди проблем, с которыми сталкивались отечественные компании в третьем квартале 2024 года.

Как говорится в отчете Российского союза промышленников и предпринимателей, 36,6% респондентов сказали, что работу компании ограничивало несоблюдение обязательств контрагентами по выплатам. При этом за прошлый отчетный период доля компаний, сообщивших о такой проблеме, составляла 22,1%.

Также среди проблем, с которыми столкнулись российские компании в III квартале, 25% респондентов заявили об ухудшении условий поставок сырья и комплектующих, 23,3% рассказали о сложностях с доставкой и транспортировкой закупаемой продукции, 21,9% — о невозможности оснастить себя новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта и недостатка оборотных средств, а также валютной нестабильности.

Основным способом повышения эффективности две трети респондентов назвали сокращение расходов компаний. 80,9% собираются сделать это за счет уменьшения затрат на административные и хозяйственные нужды. 36,6% компаний планируют внедрить энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, а 29,6% — цифровые технологии в производство или оказание услуг.

Российский союз промышленников и предпринимателей также фиксирует увеличение доли неплатежей. Это связано с высокой процентной ставкой Банка России. Высокий уровень инфляции не соответствует интересам бизнеса, поскольку ведет к повышению оборотных расходов и затрат на фонд оплаты труда, сообщает РБК.

Как считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, высокая ключевая ставка Банка России тормозит развитие бизнеса. По его словам, это ведет к замедлению российской экономики и повышает инфляцию, на снижение которой изначально была направлена мера.