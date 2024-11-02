Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-провайдеров

Жители Москвы пожаловались на сбои в работе интернет-провайдеров МТС, T2, "Мегафона", Lovit, МГТС, "Ростелекома" и других компаний.

В комментариях клиенты провайдеров жалуются на плохую работу домашнего и мобильного интернета. Также множественные сбои фиксируются в работе МТС, "Ростелекома" и "Мегафона" в Санкт-Петербурге. Жалобы наблюдаются и в других городах.

В компаниях заявили, что не фиксируют сбоев, а на сетях все работает в штатном режиме. Пресс-служба Роскомнадзора указала, что ведомство зафиксировало сбой на сети МТС в Москве, сообщает Forbes.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что интернет-провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии.