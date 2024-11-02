02 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти обязали майнеров сообщать налоговой о добытой криптовалюте

Кабмин России утвердил требования к операторам майнинговой инфраструктуры и майнерам криптовалют.

Правительство завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Для физических лиц, которые будут заниматься майнингом цифровых валют без регистрации ИП, будет установлен лимит энергопотребления на уровне 6000 кВт•ч. Если установленный лимит будет превышен, гражданам необходимо зарегистрировать себя в качестве ИП — снова заниматься майнингом они смогут только после включения в специальный реестр.

Майнеры должны будут предоставлять Федеральной налоговой службе сведения о полученной криптовалюте и о том, куда она была зачислена. При необходимости адреса-идентификаторы, на которые была зачислена криптовалюта, могут передаваться в следственные органы и в прокуратуру, сообщает Forbes.

Напомним, в России введение майнинга в правовое поле будет пополнять бюджет государства на 50 млрд руб. в год. Как считают участники рынка, обеление отрасли также поможет ее развитию и проведению трансграничных расчетов — майнеры способны принести около 240 млрд руб. чистой ликвидности в цифровых валютах.

Теги: майнеры, майнинг, криптовалюта


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