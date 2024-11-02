Екатеринбург собрал новую команду бета-тестировщиков для совершенствования отечественной ОС "Аврора"

В Екатеринбурге пополнилась команда бета-тестировщиков, которая поможет усовершенствовать российскую операционную систему "Аврора". Участникам выдали отечественные девайсы от производителя Fplus с уже установленной ОС, чтобы те смогли оценить ее работу и внести собственные предложения по ее улучшению.

Ранее мы писали об особенностях "Авроры" - изначально, она позиционировала себя как ОС для корпоративного и государственного сектора. Сейчас на нее уже переходят "Ростелеком", ВТБ, "Росатом", РЖД, а также частично Госдума, Совет Федерации и ряд муниципалитетов и региональных властей. Отечественная ОС особенна тем, что держит данные пользователя и компании в безопасности, предотвращая утечку информации за рубеж. О необходимости такой защиты рассказал директор екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Дмитрий Лукошков.

"Вы тоже можете быть уверены в том, что ваши личные данные не будут храниться на серверах Google, а вся информация будет находиться в защищенном виде только на вашем гаджете. В последнее время Аврора достаточно серьезно вошла в госсектор: целевой сегмент - это сотрудники крупных государственных корпораций и государственные служащие. Система первоначально создавалась для того, чтобы максимально защитить ту информацию, которой обмениваются пользователи, будь то голосовой вызов, обмен сообщениями через мобильную связь или мессенджеры. Это является нашим конкурентным преимуществом. Наверное в ближайшем будущем, на горизонте года-двух, можно будет с уверенностью сказать, что Аврора будет похожа на macOS или IOS", - рассказал Лукошков, добавив, что на очереди к переходу на "Аврору" образовательные и медицинские учреждения.

Количество приложений пока ограничено, часть из них - это адаптации привычных нам приложений. Однако, при пополнении пакета приложений, со смартфонами и планшетами на "Авроре" станет удобно работать и обычным пользователям. Пока что ее экосистема включает в себя, в том числе, "Мой Офис", "Р7-Документы", Telegram-клиент "Тавро", антивирус Dr.Web. По словам руководителя направления развития сообщества ОС "Аврора" Татьяны Казновой, под российскую операционную систему было собрано приложение Wildberries, которое сейчас проходит бета-тестирование.

В этом году на ЛС "Аврора" появилось официальное приложение RuStore, национальный магазин приложений. Энтузиасты-разработчики портируют под операционную систему ряд игр, среди которых GTA и Quake.





"Для того, чтобы пополнить экосистему приложений, нужно время. "Аврора" - это все-таки экосистема, которая создавалась для корпоративного и государственного сектора, но тем не менее мир меняется. Когда ты меняешь смартфон, в первую очередь, нужно установить какие-то приложения, мессенджеры, банковские приложения, доставку любимой еды. Часть приложений уже появляется на "Авроре", но для этого нужно время", - отметила Татьяна Казнова.

Одним из нововведений стал специальный запатентованный жест, который значительно облегчает работу пользователя при использовании большого экрана.

Чтобы стать бета-тестировщиком достаточно подать заявку, описав свои сильные стороны. Среди участников могут быть как разработчики, люди IT-профессий и дизайнеры, так и обычные пользователи, которые хотели бы попользоваться российской ОС и дать свой подробный отклик. На сегодняшний день подано свыше 20 тыс. заявок со всей России, одобрено более 600, 50 из которых - жители Екатеринбурга.



Одним из них стал Станислав, который работает системным администратором в сфере проектирования и имеет многолетний опыт. По его словам, коллеги давно ведут разговоры о необходимости в России своей операционной системы, и если есть возможность узнать о ее особенностях заранее, это значительно облегчит жизнь как в личном использовании ОС, так и в помощи другим разобраться в ней.

"Завтра скажут, как в Китае, что все госкорпорации переходят на другую операционку. Там стали продавать планшеты, телефоны с ней, а люди приходят и говорят: "Что с ней делать? Где все мои приложения?" Если есть время и возможность сидеть, разбираться - это классно, но если есть возможность разобраться в этом раньше, еще лучше. Пока нет понимания, что из себя представляет "Аврора", я никогда с ней не работал. Соответственно, если получится чем-то помочь, будет прекрасно", - рассказал Станислав.

Он также отметил ряд пунктов, на которые собирается обратить внимание при использовании девайса: качество работы с документами, видео, текстовыми файлами, NFC-модулем, банками, чтобы в будущем использовать бесконтактную оплату. Особенно важна техническая безопасность или "защита от дурака". Отечественный продукт, специализирующийся на безопасности, не должен допускать случайного набора в кармане. Девайс также должен быть удобен в эксплуатации - даже из-за расположения разъемов и дизайна пользователь может предпочесть зарубежный смартфон или планшет, оставшись без "Авроры", которую пока невозможно установить на иностранный девайс.