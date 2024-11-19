В Приволжском районе (Астраханская область) проводят срочную замену аварийного участка магистрального водопровода

Накануне на магистральном водопроводе Ду-630 по адресу 3-й переулок Бакурский, 14 произошла авария. Рабочие «Астрводоканала» оперативно устранили её. Однако, как сообщает пресс-служба предприятия, сегодня водопровод прорвало снова. Бригада специалистов установила ремонтный хомут на трубе, но после подачи водоснабжения образовались новые утечки ещё в трёх местах.

Из-за нецелесообразности дальнейшего ремонта принято решение заменить аварийный участок протяжённостью 27 метров. Сейчас на объекте работают две бригады и семь единиц техники. Кроме того, идёт откачка разлившейся воды с близлежащих улиц.

Сообщается, что ориентировочное время завершения работ – утро 20 ноября. До этого времени холодная вода не будет поступать в дома сёл Началово, Три Протока, посёлкоа Новоначаловский Приволжского района.