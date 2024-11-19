320 военных потеряли ВСУ за сутки на курском направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили до 320 военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также уничтожены два танка, один из которых немецкий Leopard 2.

"За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них "Leopard 2" производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ранее сообщалось, что российские военные зачищают промзону Купянска Харьковской области от противника. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идет работа по зачистке промзоны города от врага", - сказал он.