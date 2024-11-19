Экс-"вагнеровцы" получат статус ветеранов на основе слов очевидцев

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" смогут получить статус ветеранов боевых действий, основываясь на свидетельствах очевидцев.

Минобороны и нотариальная палата совместно разработали форму заявления очевидца, подтверждающего участие "вагнера" в специальной военной операции. Форма уже согласована. На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий, приводит ТАСС слова замминистра обороны России Анны Цивилевой, сказанные во время совещания с участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

Она не уточнила, есть ли уже те, кто получил такой статус по указанной форме.