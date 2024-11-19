Набиуллина: Снижение ключевой ставки начнется в следующем году

Центробанк начнет снижать ключевую ставку в следующем году, если не произойдет никаких дополнительных шоков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме, она сообщила, что политика ЦБ позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году.

"И по мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.