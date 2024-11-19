Главе "Военторг-центра" вменили махинации с премиями

Исполняющей обязанности генерального директора АО "Военторг-Центр" Ольге Вирт вменили хищение бюджетных денежных средств.

Следователи полагают, что преступление совершено в 2023 г. Вирт якобы "увела" деньги через выдачу и изъятие ежеквартальных премий у работников. Речь идет о сумме в 1 млн руб.

Ей предъявлено обвинение. Она дала признательные показания, заявила ходатайство о заключении с досудебного соглашения, сообщает Главное военное следственное управление СКР.