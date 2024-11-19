Участники группы "На-На" приехали проститься с Владимиром Лёвкиным

Участники группы "На-На" приехали проститься с экс-солистом Владимиром Лёвкиным. Церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, пишет LIFE.

Попрощаться с Лёвкиным приехали все из нынешнего состава группы: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист Павел Соколов. Они рассказали, что в последнее время общались нечасто, а тему здоровья не затрагивали. Все думали, что артист справился с раком и поднимать эту тему не было повода — больше обсуждали творческие и семейные дела.

В 2003 году у Левкина нашли рак лимфатической системы. Певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии.

Владимир Лёвкин умер 17 ноября на 58-м году жизни.

Продюсер группы Бари Алибасов заявил, что певец был ярким артистом, но потерял известность, покинув группу. Он также признался, что не общался с Лёвкиным на протяжении 10 лет.