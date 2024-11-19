Глава "Ростелекома": Личные данные всех россиян уже попали в интернет

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что личные данные каждого россиянина уже утекли в Сеть. Так он прокомментировал массовые хакерские атаки.

По словам Осеевского, в даркнете можно найти консолидированную информацию о каждом гражданине, собранную в том числе украинскими спецслужбами или хакерами, передает ТАСС.

Ранее председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что врезультате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90% взрослых россиян. Он назвал ситуацию плачевной, уточнив, что на прошлый год пришелся пик утечек, а в 2024 году их стало немного меньше.