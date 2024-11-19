19 Ноября 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Центр социальных медиа Югры

Югорский экономический форум: десятки дискуссионных площадок и расширение международного сотрудничества

В Ханты-Мансийске началось главное экономическое событие региона – Югорский экономический форум (ЮЭФ). Он – дискуссионная площадка для конструктивного диалога представителей власти, бизнеса и научного сообщества об экономике. Одно из направлений его работы – расширение международного сотрудничества: среди мероприятий – профильные рабочие встречи губернатора Югры Руслана Кухарука и заседание Ассамблеи народов Евразии и Африки. Подробности – в материале Накануне.RU.
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Форум – более шести десятков дискуссионных мероприятий. Темы разговоров – экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, развитие нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди мероприятий – презентация инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК", панельная сессия "От доверия людей к доверию экономик", стратегические и экспертные сессии, мероприятия для представителей средств массовой информации. На форуме более 40 промышленных предприятий региона представляют уникальные инновационные разработки и технологии для нефтесервиса и нефтегазодобычи, лесопромышленного комплекса и инфраструктуры беспилотной авиации.

В первый день ЮЭФ, 18 ноября, губернатор Югры Руслан Кухарук познакомился с уличной экспозицией выставки форума. Она расположилась возле конгрессно-выставочного центра "Югра-Экспо". Главе региона представили автономный мобильный комплекс "Югра", позволяющий ускорять работу с нефтяными скважинами и проводить их на высоком техническом уровне. Югорский автомобильный комплекс состоит из отечественных комплектующих и не имеет аналогов на территории России.

Губернатор Югры Руслан Кухарук на Югорском экономическом форуме(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук на Югорском экономическом форуме(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

В тот же день состоялось пленарное заседание ЮЭФ, которое озаглавили так: "Пространственное развитие России: вызовы и задачи". По ВКС в нем поучаствовали министр экономического развития России Максим Решетников, уральский полпред Артем Жога. По словам министра, федеральное Правительство завершает подготовку стратегии пространственного развития России, поэтому обсуждение этой темы как никогда важно.

"Основная задача, которая перед нами стоит, – сделать пространство не ограничителем в реализации национальных целей, а тем, что будет способствовать наиболее эффективному их достижению", – сказал Максим Решетников.

Югорский экономический форум(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

По словам Артема Жоги, необходимо сфокусироваться на импортозамещении и наполнении региональных рынков труда. По мнению полпреда, важно развивать машиностроение, создавать технологические союзы со странами-партнерами БРИКС и реализовывать научный потенциал и заниматься улучшением транспортной инфраструктуры. Сейчас в регионах Уральского ФО не хватает 40,5 тыс. сотрудников промышленного сектора.

"Важно использовать свои трудовые резервы, обеспечивать достойную оплату труда, возможность повышения квалификации. Привлечение трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья – временный способ, налагающий дополнительную ответственность для работодателя. Можно также повышать привлекательность рабочих мест для жителей других регионов, где условия труда и наличие рабочих мест ниже, чем в УрФО", - сказал полпред.

Югорский экономический форум(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Руслан Кухарук заметил, что развитие страны – это, в первую очередь, развитие регионов, а раскрытие потенциала каждого субъекта возможно только с учетом их специфики и территориальных особенностей.

"Югра – это мощнейший регион Российской Федерации, который вносит существенный вклад в экономику всей страны. Регион занимает первое место по добыче нефти и производству электроэнергии, второе место по объёму промышленного производства, по добыче газа и поступлению налогов в бюджетную систему, третье место по объему инвестиций в основной капитал. Все это предопределяет место Ханты-Мансийского автономного округа в стратегии пространственного развития нашего государства", – отметил Руслан Кухарук.

Губернатор Югры обратил внимание на высокий потенциал географического положения Югры и подчеркнул, что транзитный характер расположения автономного округа по оси "север – юг", в перспективе может позволить стать региону транспортной артерией для субъектов Уральского федерального округа и соседних регионов.

Впервые на площадке Югорского экономического форума прошло заседание Ассамблеи народов Евразии и Африки. Цель ее работы – поиск наиболее гармоничных форм и путей интеграционного развития, объединения правительственных и неправительственных организаций в разных странах, представляющих интересы своих народов. Открывая пленарное заседание, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поблагодарил организаторов форума за теплый прием, отметив, что члены иностранной делегации высоко отметили организацию работы Югорского экономического форума.

По видеоконференцсвязи выступил член Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов Евразии и Африки, профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и Шанхайского политико-юридического университета (Китай) Рашид Алимов. Он отметил, что Югра является одной из ведущих площадок в стране, где проходят обсуждения важных международных проблем.

"На различных мероприятиях, которые проходят на территории Югры, обсуждаются различные вопросы, связанные с развитием в энергетической сферы, цифровизации, развития человеческого капитала. В фокусе внимания форумов, которые проходят в Югре с участием представителей стран БРИКС и ШОС – поиск ответов на современные вызовы и угрозы через налаживание широкого, взаимоуважительного диалога во имя лучшего будущего наших государств. На это нацелен и наш форум", – заметил Рашид Алимов.

Югорский экономический форум(2024)|Фото: Центр социальных медиа Югры

Продлится Югорский экономический форум до 21 ноября. Участники определят новые пути взаимодействия, способные объединить страны, общественные организации и бизнес-сообщество для решения глобальных задач. Результатами станут конкретные инициативы долгосрочного сотрудничества в сферах образования, науки и гуманитарной помощи, способствующие укреплению связей между странами.

Теги: Югорский экономический форум, Руслан Кухарук, Артем Жога, Максим Решетниеов


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