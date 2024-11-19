В России будут давать дополнительный отпуск по уходу за раненым бойцом СВО

В Госдуму внесен законопроект о дополнительном неоплачиваемом отпуске родителям и супругам раненого или больного участника СВО. Он поддержан Правительством РФ.

Предлагается закрепить это во второй статьи 128 Трудового кодекса РФ. Продолжительность неоплачиваемого отпуска будет составлять до 35 календарных дней в год. Правительство требует лишь обосновать данное количество дней. Видимо, оно объясняется тем, что на 35 дней неоплачиваемого отпуска имеют право ветераны боевых действий.

Дополнительно предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году родителей и супругов добровольцев и сотрудников, проходящих службу в войсках Росгвардии, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, либо вследствие заболевания, связанного со службой или исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.