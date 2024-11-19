Институты и академии в интернете могут обязать получать лицензию

В интернете запретят деятельность всех "институтов, "академий" и "университетов", если их предлагают организации, не имеющие лицензии на образовательную деятельность. Такие поправки в закон об образовании подготовили в рабочей группе Госдумы по регулированию блогосферы.

Читайте также: Реестр поддерживающих семейные ценности блогеров может появиться в России

Ранее эту инициативу поддержал Рособрнадзор, но позже в ведомстве заявили, что это не решит проблем, так как в России действует мораторий на проверки образовательных организаций и запрет названий ничего не даст. Однако вчера рабочая группа снова подняла эту тему. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что был принят и вступил в силу закон о передаче данных блогеров-десятитысячников в Роскомнадзор. Новое предложение - из этой же серии. Нужно обязать блогеров, продающих различные образовательные курсы и оказывающих услуги онлайн-репетиторов, иметь аккредитацию.

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что многочисленные школы, академии и институты в интернете просто подрывают доверие к официальной системе образования. Вместо хорошего уровня образования людям подчас предлагают в лучшем случае видеозаписи лекций сомнительного качества. Это необходимо прекратить, а квалифицированным специалистам - получить разрешение на такую деятельность. Разработанные поправки в закон об образовании подразумевают, что заниматься этим смогут только те организации, которые соответствующие критериям, указанным в федеральном законе. То есть реализующие программы среднего профессионального или высшего образования либо занимающиеся научной работой. Особенно важно это для "медицинских блогеров".

Годовой оборот онлайн-школ за прошлый год превысил 120 миллиардов рублей. Первый зампред IT-Комитета Госдумы Сергей Боярский обращает внимание на работу онлайн-психологов. Этот рынок тоже быстро растет, и зачастую россияне обращаются за помощью к сомнительным личностям.